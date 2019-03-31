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Dünya

İsrail Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını açtı

İsrail, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını açtı.

Safiye Karabacak   | 31.03.2019
İsrail Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını açtı

Gazze

İsrail, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını açtı.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından pazartesi günü kapattığı Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını açtı.

İsrail ordusunun dün gece Gazze'den 5 roket atılmasına karşılık Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktanın bombalandığını açıklamasına rağmen sınır kapılarının açıldığına işaret edilen haberde, söz konusu gelişmelerin Mısır'ın üzerinde çalıştığı ancak resmi olarak maddeleri açıklanmayan ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Sınır kapılarının İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 43. yıl dönümünde Gazze sınırında düzenlenen gösterilerin ardından açıldığına dikkat çekildi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4 Filistinli şehit olmuş, 316 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'den atılan bir roket, Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

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