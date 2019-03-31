Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ekvador'da merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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