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Dünya

Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

31.03.2019
Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ekvador'da merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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