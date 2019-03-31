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Dünya

Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Merve Yıldızalp   | 31.03.2019
Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

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