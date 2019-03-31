Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup Yahudi yerleşimci, El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Said İbicioğlu   | 31.03.2019
Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudi yerleşimcilerin girişi için açtığını aktardı.

Dibs, 38 Yahudi yerleşimcinin El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını ifade etti.

Mescid-i Aksa muhafızı gözaltına alındı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mecsid-i Aksa muhafızlarından Visam el-Haşim'i, Rahmet Kapısı Mescidi önünde gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, Hişam'ın mescidin kapısını açtığı için gözaltına alındığı aktarıldı.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Filistin'de El Halil sakinleri diken üstünde

Filistin'de El Halil sakinleri diken üstünde

'Ehud Barak'ın telefon ve bilgisayarındaki bilgiler İran'a satıldı' iddiası

İsrail'deki seçimler öncesinde partilerin programında ne var?

BM Komisyonundan İsrail'e 'savaş suçu' ısrarı

BM Komisyonundan İsrail'e 'savaş suçu' ısrarı
İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut inşa edecek

İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut inşa edecek

'İsrail'in Rahmet Kapısı'nı kapatması uluslararası hukukun ihlalidir'

'İsrail'in Rahmet Kapısı'nı kapatması uluslararası hukukun ihlalidir'