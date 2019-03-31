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Dünya

İran'da 23 eyalet için sel alarmı

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Selman Semani, 23 eyalet için 24 saatliğine sel alarmı verildiğini duyurdu.

Tolga Akbaba   | 31.03.2019
İran'da 23 eyalet için sel alarmı

Ankara

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Semani, "İçişleri Bakanımızın talimatı doğrultusunda Afet Yönetim Merkezi ile gerçekleştirilen toplantıda şiddetli yağışların meydana getireceği zararları azaltmak için 23 eyaleti kapsayacak şekilde 24 saat geçerli sel alarmı verilmesi kararı alındı." dedi.

Sel riski yaşayan eyaletlerin vali ve belediye başkanlarının sel tehlikesi sona erene kadar izne ayrılmasının yasaklandığını söyleyen Semani, halkın selden etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edileceğinin altını çizdi.

Semani, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halkın yetkililerden gelecek uyarıları ciddiye almalarını ve kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Bakanlığın Afet Yönetim Merkezi ile uyum halinde çalıştığını vurgulayan Semani, olası sel felaketi için gerekli olan tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Gülistan eyaletinde sel felaketi sırasında yurt dışı iznine ayrıldığı anlaşılan Vali Menaf Haşemi ülkede tartışma konusu olmuş ve bunun üzerine görevinden alınmıştı.


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