Dünyanın ''iki yüzü''

Ankara
Başta batı ülkeleri olmak üzere Dünya genelinde hayat normal akışında devam ederken, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki yıkım ve insanların yaşadığı dram, bir ikilem olarak fotoğraf karelerine yansıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar büyük bir coşkuyla devam etti (solda). Gazze'ye yapılan saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi (sağda).
New York kenti, 100 metreyi aşan yükseklikteki ve özellikle Manhattan bölgesinde yoğunlaşan 1300'den fazla yapısıyla, dünyanın en çok gökdelenine sahip şehirleri arasında yer alıyor (solda). İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Cibalya beldesinde bir çok bina moloz yığını haline geldi (sağda).
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında, başkentin bir çok noktasında havai fişek gösterisi düzenlendi. Luzhniki spor kompleksinde atılan havai fişekler, Moskova Devlet Üniversitesini renklendirdi (solda). İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze kentindeki Al-Shati Kampı bölgesine aydınlatma fişeği attı (sağda).
2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde Arjantin oyuncusu Lionel Messi'ye Adidas Altın Top ödülü takdim edildi (solda). İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı (sağda).Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.