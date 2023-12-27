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Dünya

The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a "telif hakkı" davası

The New York Times, yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açtı.

Dilara Zengin Okay  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a "telif hakkı" davası

Washington

New York Güney Mahkemesinde açılan davada, The New York Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia edildi.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu oldu.

The New York Times tarafından yapılan şikayette, sanıkların gazetenin eserlerini "yasa dışı şekilde kopyalanması ve kullanılmasıyla" ilgili "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan" sorumlu tutulması gerektiği belirtilirken, şirketlere gazetenin telif hakkıyla korunan çalışmalarını kullanan tüm sohbet robotu modellerini ve eğitim verilerini kaldırma çağrısı yapıldı.

OpenAI ve Microsoft'un The New York Times'ın içeriğini ücretsiz olarak kullanarak gazetenin yerini alacak ürünler yaratmakla suçlandığı şikayette, "Sanıklar The Times'ın gazeteciliğine yaptığı devasa yatırımdan bedava yararlanmaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin şikayetinde, "The Times ve diğer haber kuruluşları bağımsız gazeteciliklerini üretemez ve koruyamazsa, hiçbir bilgisayarın veya yapay zekanın dolduramayacağı bir boşluk oluşacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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