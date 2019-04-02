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Dünya

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

02.04.2019
İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Ramallah

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, içinde Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açtı. Advan'ın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

Filistin sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin Advan'ın naaşını bir kaç saat alıkoyduktan sonra Filistin sağlık merkezine teslim ettiğini açıkladı.

12 Filistinli gözaltında

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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