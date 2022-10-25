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Dünya

Sırbistan'da seçimden yaklaşık 7 ay sonra hükümet kuruluyor

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisinin (SNS) genel kurul toplantısında açıkladığı, 25 bakanlıktan oluşacak yeni hükümete, Ana Brnabic üçüncü kez başbakanlık edecek.

Lejla Biogradlija   | 25.10.2022
Sırbistan'da seçimden yaklaşık 7 ay sonra hükümet kuruluyor Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Belgrad

Sırbistan Meclisi, 3 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından yeni kabineyi oluşturacak isimleri oylamak üzere toplandı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisinin (SNS) genel kurul toplantısında açıkladığı, 25 bakanlıktan oluşacak yeni hükümete, Ana Brnabic üçüncü kez başbakanlık edecek.

Mecliste konuşan Brnabic, yeni hükümetin düşündüklerinden daha büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkenin istikrarını korumak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Vladimir Orlic de yeni kabinenin oylanacağı meclis oturumunun uzun süreceğine işaret ederek perşembe gününe kadar yeni hükümetin kurulacağını bildirdi.

Sırbistan'da Bilim, İnovasyon ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, Turizm ve Gençlik Bakanlığı, Kamu Yatırım Bakanlığı ve Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanlığı yeni açılırken yeni hükümeti oluşturan isimler şöyle:

"Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Savunma Bakanı Milos Vucevic, Maliye Bakanı Sinisa Mali, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Ekonomi Bakanı Rade Basta, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Jelena Tanaskovic, Çevre Bakanı Irena Vujovic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Negre, Adalet Bakanı Maja Popovic, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetimler Bakanı Aleksandar Martinovic, İnsan Hakları ve Toplumsal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Avrupa Entegrasyonları Bakanı Tanja Miscevic, Eğitim Bakanı Branko Ruzic, Bilim, İnovasyon ve Teknolojik Gelişim Bakanı Jelena Begovic, Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Çalışma İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nikola Selakovic, Aile Bakanı Darija Kisic, Gençlik ve Turizm Bakanı Husein Memic, Spor Bakanı Zoran Gajic, Kültür Bakanı Maja Gojkovic, Köy İşleri Bakanı Milan Korkobabic, Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Mihailo Jovanovic ve Kamu Yatırım Bakanı Marko Blagojevic."

Tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'in yeni hükümette yer almaması dikkati çekerken Sırbistan'da seçimden yaklaşık 7 ay sonra hükümet kurulmuş olacak.

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