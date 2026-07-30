Hamas'ın, İsrail yerine, hafif ve ağır silahları üzerinde uzlaşılacak bir Filistin komitesine teslim etmeyi prensipte kabul ettiği öne sürülüyor.

Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için silah bırakmayı kabul ettiği iddia edildi Hamas'ın, İsrail yerine, hafif ve ağır silahları üzerinde uzlaşılacak bir Filistin komitesine teslim etmeyi prensipte kabul ettiği öne sürülüyor.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucularla uzlaştığı ve elindeki silahları İsrail yerine üzerinde uzlaşılacak bir Filistin komitesine teslim etmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

"Filistin el-Yevm" televizyonuna göre, Hamas ile arabulucuların Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması konusunda uzlaşıya vardığı ve duyurusunun bugün yapılması beklendiği belirtildi.

Habere göre, üzerinde uzlaşılan 15 maddelik kapsamlı yol haritası, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grubun ağır silahlarının İsrail'e teslim edilmesi yerine depolarda denetim altında muhafaza edilmesini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve İsrail'in hedefli suikast ve saldırılarını durdurmasını ayrıca birinci aşamada verilen taahhütlerin hayata geçirilmesini kapsıyor.

Haaretz'e konuşan müzakerelere ilişkin bilgi sahibi Filistinli kaynaklar da Hamas'ın İsrail'e teslim edilmemesi kaydıyla silah bırakmayı prensipte kabul ettiğini öne sürdü.

Mısır istihbarat yetkilileriyle Kahire'de görüşmeler yürüten Hamas yetkililerinin, ağır ve hafif silahların yanı sıra mühimmat depolarının ve üretim tesislerinin ortaklaşa mutabakata varılacak bir Filistin komitesine devredilmesine prensipte onay verdiği savunuldu.

Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi ise "Hamas’ın silahsızlanma niyetine tamamen şüpheyle yaklaşıyoruz. Bunların hepsi göz boyama ve propagandadan ibaret." iddiasında bulundu.

Haberlerde, İsrail'in Hamas'ın bu önerisine ne yanıt vereceğinin ise henüz bilinmediğine dikkati çekildi.

Hamas'tan bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes

Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze’nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail’in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.

Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire’de 7 Haziran'da başlamıştı.