Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin sözleşmeleri imzalandı

Bakan Uraloğlu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen, 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imzalandığı törende yaptığı konuşmada, ihaleye hazırlanan Türk İspanyol ve Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve hazırlık süreçleri olduğunu söyledi.

Araç sayısı ve teknolojisi arttıkça kişisel becerilerin yetersiz kaldığını dile getiren Uraloğlu, 2000'li yıllarda başlattıkları süreçle 2007'de modern araç muayene istasyonlarını Türkiye'ye kazandırdıklarını anımsattı. Türkiye'de 2002'de 8,5 milyon araç olduğunu belirten Uraloğlu, bugün yollarda 34,5 milyon aracın dolaştığını ve şu andaki işletmeci firmanın modern şartlarda 210 milyon araç muayenesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülecek yeni araç muayene hizmetlerine dair "Bugün imzalarımızı attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. 352 toplam araç muayene istasyonuyla, vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kuracağız. Bu sayede, olabilecek tartışmaları, soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldıracağız." dedi.

Vatandaşların talep ettiği, zaman zaman da eleştirdiği kredi kartı komisyonuna değinen Uraloğlu, "Kredi kartlarından alınan komisyonlar, doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak, bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağladık. Ağustos 2027'de işletmeye girdiğimizde, artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkacak. En üst seviyede dünyada ne varsa, Türkiye'de de o olacak." diye konuştu.

"Tesisler teknolojik gelişmeler takip edilerek yenilenecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da yeni dönemle istasyon sayısını 249'u sabit, 103'ü seyyar istasyon olmak üzere 352 noktaya çıkararak vatandaşların hizmete erişim kolaylığını en üst seviyeye yükselteceklerini dile getirdi.

Ülke genelinde her geçen gün hızla artış gösteren araç parkı ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaç duyulan noktalarda ilave muayene kanalları ve yeni sabit istasyonları hızlıca hayata geçireceklerini söyleyen Boyraz, "Tesislerimizi en son teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm trendlerini takip ederek sürekli olarak yenileyeceğiz. Bu yenileme, yenilenme ve modernizasyon çalışmalarımızı, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla da güçlendireceğiz." dedi.

"1 milyar 720 milyon dolarlık imtiyaz bedeline ulaşıldı"

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır da 2025'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttükleri ihale sürecinin şeffaflık, rekabet ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda tamamlandığını söyledi. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen rekabetçi bir süreç sonucunda, iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık imtiyaz bedeline ulaşıldığını belirten Haykır, "Bugün itibarıyla yatırımcı şirket gerekli ödemeleri yapmış, teminatları idaremize sunmuştur. Büyüklüğü, finansman yapısı ve uluslararası yatırımcı ilgisiyle bu işlem son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın da en dikkat çekici, en büyük altyapı yatırımı ve imtiyaz projelerinden birisi olarak öne çıkmakta. Bu sonuç ülkemize duyulan uluslararası yatırımcı güveninin, ekonomimizin sağlam temellerinin, şeffaf, öngörülebilir yatırım ortamının en somut göstergelerinden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haykır, ihale sonucunda en yüksek teklifi veren MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TÜRKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi'nin, imtiyaz sözleşmesinin tarafı olarak 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde araç muayene hizmetlerini yürütmek üzere gerekli yatırım ve hazırlıkları gerçekleştireceğini dile getirdi. Sözleşmelerin tüm hukuki süreçlerinin tamamlandığını, güçlü bir hukuki ve kurumsal zemine kavuştuğunun altını çizen Haykır, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde hizmet kalitesini artıracak önemli iyileştirmeler ve yatırımlar hayata geçirilecek. Tüm bu yatırımlar kamu bütçesine ilave yük oluşturmaksızın, işletici şirket tarafından gerçekleştirilecek, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayene ücretlerinden alınan kamu payı hazineye aktarılmaya devam edecek. Böylelikle hizmet kalitesi, kamu yararı en yüksek düzeyde korunacak."

"Her istasyonu zamanında ve tam kapasiteyle teslim edeceğiz"

TÜRKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ise tüm vatandaşları ilgilendiren yaklaşık 34 milyon araçlık park ve yılda 16 milyon muayene işlemiyle, trafik güvenliği açısından kilit bir konu ve stratejik bir kamu hizmeti için imzaların atıldığını söyledi.

Ezer, TÜRKA olarak uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir, geleceğin mobilite ihtiyaçlarına yanıt veren bir araç muayene sistemi kurduklarını belirterek, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyetini merkeze alan hızlı, güvenilir ve şeffaf bir araç muayene sistemi oluşturmak. Yeni dönemi mühürleyen imzaları attığımız bugün finansman süreci de tamamlandı. Taahhüt ettiğimiz her istasyonu zamanında ve tam kapasiteyle teslim edeceğiz. 15 Ağustos 2027'de yeni nesil araç muayene sistemimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.