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Dünya

İslamabad’da Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ele alınacağı konferans başladı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 75 yılı geride bırakan Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ele alınacağı konferans başladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 25.10.2022
İslamabad’da Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ele alınacağı konferans başladı

İslamabad

Konferans, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği ve Ulusal Modern Diller Üniversitesi (NUML) iş birliğinde düzenleniyor.

Ulusal Modern Diller Üniversitesinin başkentteki kampüsünde gerçekleştirilen konferansta iki ülke arasındaki ilişkilerde geride kalan 75 yıl masaya yatırılıyor.

Konferansa, eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Sohail Mahmud, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol, Azerbaycan, Kırgızistan ve Endonezya'nın İslamabad büyükelçileri, Pakistan'daki Türk kurum ve şirketlerinin temsilcileri, alanında uzman akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mahmud, burada yaptığı açıklamada, Türklerden Pakistanlılar için “kardeş” kelimesini sıkça duyduklarını ve iki ülkenin vazgeçilmez ortaklar olduğunu belirterek "Ankara'daki Cinnah Caddesi ile İslamabad’daki Atatürk Bulvarı arasında binlerce kilometre var fakat gönüllerimiz arasında mesafe yok. Biz gerçekten tek millet ve iki devletiz." dedi.

İlişkiler 1000 yıl öncesine uzanıyor

Büyükelçi Paçacı da Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ilişkilerin varlığına dikkati çekerek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1947’de başlasa da sıkı bağların yüzyıllar öncesine uzandığına işaret etti.

Paçacı, Türklerle alt kıtadaki Müslümanlar arasındaki ilişkilerin izlerinin 1000 yıl öncesine Gazne Devleti'ne kadar götürülebileceğini belirterek 13'üncü yüzyılın başında Türk kökenli Kutbuddin Aybek'in hanedanlığının bu coğrafyada hüküm sürdüğünü anımsattı.

Batılı sömürgecilerin alt kıta sularında görülmesiyle burada yaşayan Müslümanlarla Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin sıklaştığını ifade eden Paçacı, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından Hint coğrafyasından tebrik için heyetlerin geldiğini söyledi.

Paçacı, geçen yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya olduğu savaşlarda da bu coğrafyadan Müslümanların desteklerine işaret etti.

"Nadir görülen ilişkiler" vurgusu

Pakistan'ın bağımsızlığının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75 yıldır ara vermeden çok iyi bir seviyede devam ettiğini dile getiren Paçacı, devletler arasında bu tür ilişkilerin çok nadir olduğunu kaydetti.

Paçacı, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel forumlarda birbirlerini desteklediğini ve ihtiyaç anlarında birbirlerinin yanında durduğunu ifade ederek Pakistan’daki sel felaketinde Türkiye’nin gönderdiği yardımlara atıfta bulundu.

Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'yi destekledi

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mahmud, Pakistan ve Türkiye'nin daima birbirlerinin ulusal davalarını desteklediklerini, Ankara'nın Cammu Keşmir meselesini ve bölge halkının kendi kaderini tayin hakkını hep savunduğunu belirtti.

Mahmud, Pakistan'ın Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi desteklediğine dikkati çekerek iki ülkenin Kıbrıs meselesi dahil olmak üzere ilişkilerin tüm yönleri üzerinde yakın temasta olduğunu aktardı.

Büyükelçi Paçacı da Türkiye-Pakistan ilişkilerinde 75'inci yıl münasebetiyle düzenlenen programların ve etkinliklerin, ilişkilerin daha da ilerlemesi için bir vesile olacağını kaydetti.

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