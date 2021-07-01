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Dünya, Koronavirüs

Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Balkan ülkesi Sırbistan'da iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Bojana Stojanovic,Sanela Crnovrsanin   | 01.07.2021
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Belgrad

Sırbistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu hastaların yakın zamanda yurt dışından döndüğü belirtildi.

Hastaların sağlık durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan alınan örneklerin Kraljevo Veteriner Enstitüsünde incelendiği kaydedildi.

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