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Dünya

Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bir dizi halk ve ulusal etkinliği içeren Gazze'nin doğu sınırına doğru "Filistin mirası yürüyüşü" düzenledi.

Ali Semerci   | 01.07.2021
Gazze'nin doğu sınırı yakınında 'Filistin mirası yürüyüşü' düzenlendi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Filistinli Mülteciler Halk Komitesi tarafından Gazze'nin orta kesimindeki El-Meğazi Mülteci Kampı'nda "Geri dönüş, toprağın ve vatanın tuzudur" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe geleneksel kıyafetlerle katılanlar Filistin bayrakları taşıdı, halk şarkıları ve türküleri söyledi.

Yürüyüşe katılanlar kamptan hareket ederek kampın doğusunda açık bir alana kadar yürüdü ve burada kamp kurarak geleneksel kahvaltı yaptı ve resim çizdi.

Filistinli Mülteciler Halk Komitesinin etkinlikler sorumlusu Said Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri Filistin anılarını canlandırmak için düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşle aynı zamanda İsrail'in son zamanlarda saldırılarını artırdığı Kudüs halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermeyi amaçladıklarını kaydeden Hamid, insan hakları örgütlerine ve uluslararası taraflara, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması, Filistinlilerin haklarını korumak ve İsrail'in bu haklara yönelik saldırılarını önlemek için çalışmaları çağrısında bulundu.

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