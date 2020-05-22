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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı.

Nuri Aydın   | 22.05.2020
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 30 bini aştı.

"The Straits Times"ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 614 artarak 30 bin 426'ya ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 4'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede virüs tespit edilen 12 bin 721 kişi iyileşirken, 17 bin 705 kişinin tedavisi sürüyor.

Singapur'da dün ise yerel halk arasında 14 kişide Kovid-19 vakasına rastlanmış, bunun "son 3 ayda bir günde görülen en fazla sayı" olduğu belirtilmişti.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının kitlesel yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

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