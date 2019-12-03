Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Santiago
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.