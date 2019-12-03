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Dünya

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzey sahilinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.12.2019
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Santiago

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

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