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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye operasyonunu durdurdu, siyasi çözüm için çabalamalıyız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.

Şerife Çetin   | 03.12.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye operasyonunu durdurdu, siyasi çözüm için çabalamalıyız

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.

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