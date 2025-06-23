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Dünya

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı oldu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Dönem Başkanlığına Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio seçildi.

Gülsüm İncekaya  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Dönem Başkanı oldu

Abuja

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, Nijerya'nın başkenti Abuja'da dün düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde, topluluğun Dönem Başkanlığına getirildi.

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Göreve gelmesinin ardından açıklama yapan Bio, başkanlığı döneminde önceliğini demokrasi, güvenlik ve ekonomik entegrasyona vereceğini söyledi.

Bio, terörizm, siyasi istikrarsızlık, yasa dışı silah akışı ve sınıraşan organize suçların Sahel ve kıyı ülkelerini tehdit etmeye devam ettiğini ifade etti.

ECOWAS, Benin, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Nijerya, Sierra Leone, Senegal, Togo ve Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) olmak üzere 12 üye ülkeden oluşuyor.

Mali, Burkina Faso ve Nijer ise 29 Ocak'ta ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakı adlı yeni bir güvenlik ortaklığı kurmuştu.

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