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Dünya

ECOWAS üyesi ülkeler, Kovid-19 nedeniyle kapattıkları kara sınırlarını yeniden açıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tuttukları kara sınırlarını yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açıyor.

Adam Abu-bashal   | 14.12.2021
ECOWAS üyesi ülkeler, Kovid-19 nedeniyle kapattıkları kara sınırlarını yeniden açıyor

Abuja

ECOWAS liderleri, Kovid-19 salgını yüzünden kapatılan kara sınırlarının 1 Ocak'tan itibaren yeniden açılmasını kabul etti.

ECOWAS'ın Ticaret, Gümrük ve Serbest Dolaşımdan Sorumlu Komisyon üyesi Tei Konzi, çevrim içi düzenlenen ECOWAS toplantısında yaptığı açıklamada, sınırların kapatılmasının bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Konzi, bölgede ekonomik iyileşme için sınırların yeniden açılması gerektiğini kaydederek, "Salgınla mücadele amacıyla sınırların aceleyle kapatılması, kişilerin ve malların serbest dolaşımını olumsuz etkiledi." dedi.

Sınırlarda Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağını ifade eden Konzi, sınırları geçmek isteyen tüm yolcuların PCR testi göstermek zorunda olacaklarını söyledi.

ECOWAS üyesi ülkeler, Kovid-19'un yayılmasını engellemek de dahil olmak üzere farklı nedenlerle iki yıl önce sınırlarını kapatmıştı.


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