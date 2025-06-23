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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, Tahran’a saldırıların süreceğini açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Hamdi Yıldız  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İsrail ordusu, Tahran’a saldırıların süreceğini açıkladı

İstanbul

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça açıklama yayımladı.

"İsrail ordusundan Tahran sakinlerine uyarı mesajı" başlığıyla başlayan açıklamada, ordunun Tahran bölgesindeki askeri hedeflere saldırmaya devam edeceği belirtildi.

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"Güvenliğiniz için silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan uzak durun" ifadesi yer alan açıklamada, Tahranlılardan rejimin güvenlik kurumlarından uzak durmaları istendi.

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