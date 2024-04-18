Şiddetli yağışların vurduğu BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor
Son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alınan hava trafiği kademeli olarak normale dönmeye başladı.
Dubai
Dubai Havalimanları Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinin Dubai Uluslararası Havalimanı 1 ve 3 numaralı terminallerinden hizmet vermeye başladığı bildirildi.
- Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi
- BAE'de şiddetli yağışlar hava trafiğini olumsuz etkiliyor
- BAE'de 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti
Dubai'deki havalimanları, dün, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti.
BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere önceki gün çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemişti.
Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kalmıştı.
BAE’li hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken çok sayıda uçuş da ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.