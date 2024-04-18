Dolar
32.49
Euro
34.73
Altın
2,379.71
ETH/USDT
3,047.80
BTC/USDT
62,763.00
BIST 100
9,496.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşılıyor
logo
Dünya

Şiddetli yağışların vurduğu BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor

Son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alınan hava trafiği kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Ömer Erdem  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Şiddetli yağışların vurduğu BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor

Dubai

Dubai Havalimanları Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinin Dubai Uluslararası Havalimanı 1 ve 3 numaralı terminallerinden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Dubai'deki havalimanları, dün, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti.

BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere önceki gün çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemişti.

Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kalmıştı.

BAE’li hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken çok sayıda uçuş da ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her şeyden evvel biz Kudüs'te, Gazze'de ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz

Benzer haberler

Şiddetli yağışların vurduğu BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor

Şiddetli yağışların vurduğu BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi

BAE'de şiddetli yağışlar hava trafiğini olumsuz etkiliyor

BAE'de 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti

BAE'de 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti
BAE, Gazze'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı

BAE, Gazze'nin kuzeyine kara yoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet