Euro
6.58
Dolar
6.10
BIST 100
115,642.00
Altın
1,619.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek

Senegal'in başkenti Dakar'da UEFA standartlarında, 50 bin seyirci kapasiteli ve ülkenin en büyük spor kompleksi olacak Senegal Stadyumu'nun temeli atıldı.

Alaattin Doğru   | 20.02.2020
Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Dakar

Senegal'in başkenti Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Diamniadiao kentinde inşasına başlanan stadın temeline ilk harcı Cumhurbaşkanı Macky Sall döktü.

Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Sall, Senegal gençliğinin ve sporunun uluslararası standartlarda bu tür bir stada ihtiyacı olduğunu belirtti.

Stadın 2022 Gençlik Yaz Olimpiyatlarının yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası, Dünya Kupası gibi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmasını umduğunu ifade eden Sall, kapalı spor salonu Dakar Arena'dan sonra bu stadın tamamlanmasıyla Diamniadiao'nun Afrika'da önemli bir spor merkezi haline geleceğini kaydetti.

Sall, stadın tüm elektrik ihtiyacının 2 megavat enerji kapasiteli bağımsız bir güneş enerjisi santralinden karşılanacağını aktardı.

Senegal'in 2022 Gençlik Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına hazırlık olarak büyük bir spor kompleksi şeklinde inşa edilecek önemli yapı, 155 milyar CFA frangına (1,55 milyar lira) mal olacak.

Türk şirketi Summa tarafından inşa edilen stadyumun 17 ayda tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek

Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek

Muş'ta 223 güvenlik korucusu göreve başladı

Şehit Uzman Onbaşı Taş son yolculuğuna uğurlandı

Çığ şehitlerine veda

Çığ şehitlerine veda