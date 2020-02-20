Euro
6.58
Dolar
6.10
BIST 100
115,642.00
Altın
1,619.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta bir sıvılaştırılmış gaz deposuna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Çağrı Koşak   | 20.02.2020
Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'ne ait bir gaz deposunun, Hafter milisleri tarafından hedef alındığı belirtildi. 

Büyük bir kısmının boş olduğu ifade edilen deponun saldırı sonucu yandığı, olayda ölü ya da yaralının ise olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah'ın saldırıya ilişkin "Maalesef petrol ve gaz sektörümüzün her geçen gün gözlerimizin önünde yok edilişini izliyoruz." ifadesine yer verildi.

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu

Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi

Cenevre'de Libya ortak askeri komite toplantıları yeniden başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa ülkeleri kendi içlerinde ırkçılığı durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa ülkeleri kendi içlerinde ırkçılığı durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider
AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı
ABD Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na saldırılarından endişeli

ABD Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na saldırılarından endişeli