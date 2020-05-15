Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,744.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesinin ardından bazı camilerde cuma namazı geniş katılımla kılındı.

Alaattin Doğru   | 15.05.2020
Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı Fotoğraf: Alaattin Doğru / AA

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Senegal'de hükümetin kararına rağmen çoğu dini otoriteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı alırken, Müridi tarikatına ait camiler cuma namazı için açıldı.

Başkent Dakar'daki Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'daki cuma namazına binlerce kişi katıldı.

Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesinin ardından bazı camilerde cuma namazı geniş katılımla kılındı. Hükümetin kararına rağmen çoğu dini otoriteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı alırken, Müridi tarikatına ait camiler cuma namazı için açıldı. Başkent Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi önünde seyyar satıcılar, tesbih ve seccade sattı. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Cami girişinde el yıkama platformları kurulurken, maske zorunluluğu getirilen cemaate ayrıca dezenfektan dağıtıldı. Saflar, her iki kişi arasında birer metre boşluk bırakılarak tutuldu.

Kadınların da kendilerine ayrılan bölümde saf tuttuğu cuma namazında cemaat avluya taştı.

Cemaatten 70 yaşında Yusuf Diop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takıp ellerini dezenfekte ederek ve sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazına katıldığını belirtti.

Hastalıktan korkmadığını, ölüm zamanının belli olduğunu söyleyen Diop, şu ana kadar cuma namazını hiç kaçırmadığını, bu yaştan sonra da kılmamanın kendisine zor geldiğini ifade etti.

Cemaatin genç üyelerinden 25 yaşındaki Muhammed Salih Diallo da hastalığın kalkması için dua etmeye geldiğini, salgın olsa da cuma namazını kaçırmak istemediğini dile getirdi.

Namaza katılmayan birçok Senegalli ise salgın zamanlarında cuma namazının farz olmadığına dikkati çekerek, bu dönemde cemaatle namaz kılınmasının vaka sayılarını artırabileceği yorumunu yaptı.

Öte yandan, Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede toplam 2 bin 310 Kovid-19 vakası tespit edildi. Hastalardan 890'ı iyileşti, 25'i hayatını kaybetti, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması
İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a yükseldi
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Benzer haberler

Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi

Konya'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi
Avrupa ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmayı sürdürüyor

Avrupa ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmayı sürdürüyor