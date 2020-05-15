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Dünya

ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.

Kasım İleri   | 15.05.2020
ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü

Washington

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.

ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.

ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor.


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