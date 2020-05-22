Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'

Senegal'de birçok sivil toplum, sendika, ekonomik ve uluslararası kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi", (IADA) platformu, kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısı yaptı.

Alaattin Doğru   | 22.05.2020
Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Senegal'de birçok sivil toplum, sendika, ekonomik ve uluslararası kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu "Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi", (IADA) platformu, kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi kıtanın ekonomisinde küçülmeye neden olması, parasal sıkıntılar yaşayan kıta ülkelerinin borçlarının silinmesini yeniden gündeme getirdi.

IADA, geçen ay, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra kıtadaki liderlerin çoğunun dillendirdiği 'Kovid-19'dan kurtulamayan bir Afrika'nın, tüm dünya için tehdit olabileceği' çağrılarını uluslararası topluma duyurmak için harekete geçti.

IADA'dan yapılan açıklamada, Senegal başta olmak üzere Afrika'daki sendika, ekonomik, politik kurumlar ile uluslararası kuruluşların 'kıta ülkelerinin borçlarının silinmesi için seferber oldukları' belirtildi.

Platformun söz konusu bu çabanın daha güçlü şekilde dünyada yankı bulması için kurulduğunun vurgulandığı açıklamada, IADA'nın öncelikli hedefinin borçların silinmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, IADA'nın dünyanın her yerinden yeni katılımcıları bünyesine katmak için faaliyetler yürüteceği ifade edildi.

Öte yandan, salgının seyrinin hafiflemesi durumunda IADA, Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi için başkent Dakar'da Uluslararası Panafrikan Konferansı düzenlemeyi planlıyor.

Afrika ülkelerinin toplam borcunun 365 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi
ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı

Benzer haberler

Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'

Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'

BM, Kovid-19 bilgi kirliliğiyle mücadele için küresel girişim başlattı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 95 bini aştı

Sahra Altı Afrika'da 5 yılda 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanacak

Sahra Altı Afrika'da 5 yılda 28 milyon cihaz 5G'ye bağlanacak

Senegalli genç yetenek Muhammed Sow, Türkiye'de futbol oynayarak kariyerini taçlandırmak istiyor

Senegalli genç yetenek Muhammed Sow, Türkiye'de futbol oynayarak kariyerini taçlandırmak istiyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı