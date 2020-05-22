Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı
Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı. Operasyonda İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.
Yemen
Yemen'de İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.
AA muhabirine açıklama yapan Yemen ordusu 6. Askeri Bölge sözcüsü Rebi el-Kureşi, ordu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilere karşı gerçekleştirdiği operasyonda Mansur dağı gibi bazı bölgeleri ele geçirdiğini söyledi.
Operasyon sırasında Husi milislerden 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 14 milisin de esir alındığını belirten Kureşi, kendi saflarında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.