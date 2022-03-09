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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaşın gölgesindeki Kiev'de klasik müzik konseri

Kiev Klasik Orkestrası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalıların yabancı devletlere yaptığı Ukrayna hava sahasının kapatılması isteğine destek olmak amacıyla klasik müzik konseri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 09.03.2022
Savaşın gölgesindeki Kiev'de klasik müzik konseri

Kiev

Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kiev Klasik Orkestrası, Ukrayna milli marşının yanı sıra ülkeye özgü eserleri çaldı.

Zelenskiy ve Ukraynalıların yabancı devletlerden Ukrayna hava sahasını kapatılmasına yönelik isteğine destek vermek amacıyla düzenlenen konserde, dünya klasiklerinden eserlere yer verildi.

Az sayıda Ukraynalı da soğuk havaya rağmen Özgürlük Meydanı'ndaki konseri dinledi. Ukrayna bayrakları taşıyan dinleyiciler sık sık Ukrayna lehine sloganlar attı.

Rus güçlerinin abluka altına almaya çalıştığı Kiev'deki konseri çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.


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