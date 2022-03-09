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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris, savaş uçağı geriliminin yaşandığı Polonya'ya gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD ile savaş uçağı konusunda gerilim yaşayan Polonya'ya gidiyor.

Dildar Baykan Atalay   | 09.03.2022
ABD Başkan Yardımcısı Harris, savaş uçağı geriliminin yaşandığı Polonya'ya gidiyor

Washington

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sabah erken saatlerde Polonya'ya varmak üzere başkent Washington DC'den ayrıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı Polonya'ya teşekkür etmesi beklenen Harris'in daha sonra Romanya'ya gitmesi planlanıyor.

Harris'in ziyaretinin, Polonya ile ABD arasında Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda yaşanan gerilimin tırmandığı bir zamanda gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD ile Polonya arasında savaş uçağı gerilimi

Polonya'nın, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği, ABD'nin de buna karşılık Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini bildirmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da MIG-29 uçaklarının "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne gönderilmeye hazır olduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıklamıştı.

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