Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı önlem almaya başladı
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı kum torbalarıyla set yaparak önlem almaya başladı.
Gümülcine
Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde art arda yaşanan sarsıntılar, Ada sakinlerinde büyük endişe yarattı.
- Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti
- Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana 754 deprem meydana geldi
- Deprem endişesiyle çoğu adalının terk ettiği Santorini'de hırsızlığa karşı önlemler artırıldı
Dün gece 5,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği Santorini Adası'nda halk, olası tsunamiye karşı tedbir almak için sahil kenarlarına kum torbalarıyla set yapmaya başladı.
Öte yandan, Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, deprem endişesiyle yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığını, bu durumun işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.
Hükümetten acil destek önlemleri alınmasını talep ettiğini belirten Nomikos, Ada'nın şu anda salgın dönemine benzer bir kriz durumu yaşadığını dile getirdi.
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