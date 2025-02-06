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Dünya

Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı önlem almaya başladı

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı kum torbalarıyla set yaparak önlem almaya başladı.

Ayhan Mehmet  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı önlem almaya başladı

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde art arda yaşanan sarsıntılar, Ada sakinlerinde büyük endişe yarattı.

Dün gece 5,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği Santorini Adası'nda halk, olası tsunamiye karşı tedbir almak için sahil kenarlarına kum torbalarıyla set yapmaya başladı.

Öte yandan, Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, deprem endişesiyle yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığını, bu durumun işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Hükümetten acil destek önlemleri alınmasını talep ettiğini belirten Nomikos, Ada'nın şu anda salgın dönemine benzer bir kriz durumu yaşadığını dile getirdi.


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