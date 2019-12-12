Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,254.90
Altın
1,474.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
logo
Dünya

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Zehra Ulucak   | 12.12.2019
Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi

Ankara

Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 75 yeni kızamık vakası görüldüğü, ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. 

Açıklamada, salgının ekim ayında ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen kızamık vakası sayısının 4 bin 995 olduğu belirtildi.

Hükümet, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede dün itibarıyla aşılama oranının yüzde 93'e ulaştığını kaydetti.

Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu ifade ediliyor.

Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı

200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir

Benzer haberler

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi