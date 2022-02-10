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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor
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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta kesiminde yer alan Kasai-Oriental eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 10.02.2022
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde "kızamık salgını" ilan edildi

Yaounde

Kasai-Oriental Sağlık Bakanı Celestine Kadima, yaptığı açıklamada, bölgede ortaya çıkan kızamık vakalarından sonra bugünden itibaren kızamık salgını ilan ettiklerini duyurdu.

Kadima, şu ana kadar 22 şüpheli vaka tespit edildiğini, 7 vakanın ise doğrulandığını bildirdi.

Topluma temkinli olma çağrısı yapan Bakan Kadima, ailelerden ateş, ishal gibi belirtileri olan çocuklarını derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürmesini istedi.

Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali'de kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

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