Şam'da devrik rejimin yıktığı Kabun Mahallesi'nde enkaz halindeki evlerin arasında toplu iftar
Fetih İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği öncülüğünde, başkent Şam'da devrik Baas rejimi güçlerince yerle bir edilen Kabun Mahallesi'nde toplu iftar programı düzenledi.
Şam
Fetih İnsani Yardım Vakfının başkentte Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği öncülüğünde, Kabun'da düzenlediği programa yaklaşık 1000 kişi katıldı.
Yerel sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplu iftara, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da iştirak etti.
Büyükelçi Köroğlu, devrik rejimin yerle bir ettiği Kabun'da halkın büyük ilgisiyle karşılaştı.
Köroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle de (Kabun) burayı da görmüş olduk. Bizim Türkiye'de yaşadığımız depreme benzer bir şeyi buradaki rejim kendi halkına yaşatmış maalesef. Biraz önce konuştuğumuz arkadaşlar; 'Burası aslında zamanında neredeyse cennet bahçeleri gibi güzel bir bölgeydi' dediler. Şu anda tamamen harap olmuş. Ama Allah'ın izniyle inşallah devletimiz de, yeni kurulan Suriye devletiyle beraber bütün bu acıları dindirecek şeyler yapacağız. Ülkenin yeniden imarı için çalışacağız." dedi.
Türkiye'den bakanlıkların Suriye'de çalışmalar yapmaya başladığına dikkati çeken Köroğlu, "Adeta biz kendi ülkemizi kalkındırır gibi, deprem sonrasındaki Türkiye'yi kalkındırır gibi burayı da inşallah beraberce, el birliğiyle kalkındırmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.
Ramazan vesilesiyle Kabun halkıyla iftar yaptıklarını kaydeden Köroğlu, "İnşallah yakın zamanda çok daha uygun şartlarda kendileriyle beraber olacağız. Buradaki şartları iyileştireceğiz. Biraz önce genç, küçük kardeşlerimizle konuştuk. Okul ihtiyaçları var, onlar için çalışacağız." diye konuştu.
Köroğlu, Türkiye'den birçok firmanın Suriye'de iş yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Maalesef hala Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın koyduğu ambargolar var bu ülkeye. Bu ülkede yatırım yapılabilmesi için onların kalkması gerekiyor tamamen. Onları da inşallah el birliğiyle kaldırırsak tabii Suriye çok daha hızlı kalkınacak."
Güvenlik konularına da değinen Köroğlu, "Hem dış düşmanlara karşı hem içerideki istikrarsızlığa karşı güvenlik konusunda da çalışıyoruz." dedi.
Büyükelçi Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden imarında çok önemli rol oynayacağını vurguladı.
Köroğlu, Türkiye'nin Suriye halkına yönelik desteğinin süreceğinin altını çizdi.
"Ramazan sevincini yaşatmak için bu toplu iftarlarımızı gerçekleştiriyoruz"
Fetih İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf İslam Yeşil, Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Şam Büyükelçiliğine teşekkür eden Yeşil, "Ramazanın gelmesiyle birlikte Şam Büyükelçiliğimizin öncülüğünde, Şam'da en çok yıkımın bulunduğu Kabun bölgesinde 1000 kişinin katıldığı iftar programını gerçekleştirdik. İnsanlara savaştan sonra tekrardan ramazan sevincini yaşatmak için bu toplu iftarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha önce Yarmuk'ta yapmıştık bugün ise Kabun'dayız." diye konuştu.
"Bugün çocuklar çok mutluydu, onların yüzünü güldürdük"
Ermeni asıllı Harak Antonyan da toplu iftar programını organize edenlere destek olmaya geldiğini söyleyerek, "Himme kurumunda gönüllü çalışıyorum. Bu özel etkinlikte yer almak istedim. Bu etkinlik hem toplumsal hem de kültürel bir program." dedi.
Antonyan, programa destek olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün çocuklar çok mutluydu, onların yüzünü güldürdük. İnşallah durumlar daha iyi olur. Burada halk çok anlayışlı." ifadelerini kullandı.
"İnşallah yeniden bize ait evlerde yaşarız"
İftar programına katılan Kabunlu Emire Avde, mahallenin 2017'de tamamen yerle bir edildiğini kaydederek "(Rejim güçleri) Bizleri evlerden çıkarıp yıktı. Özellikle 4. Tümen eşyalarımızı elimizden alıp, sonrasında evlerimizi patlattılar." diye konuştu.
Yıllar sonra Kabun halkıyla ilk kez iftar yaptıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Avde, şunları kaydetti:
"Bu duygu anlatılmaz. Allah'a hamdolsun. İnşallah yeniden bize ait evlerde yaşarız. Komşularımız ve tanıdıklarla bir arada olduğumuz için çok mutlu olsak da şu an bu yıkım yerine evlerimizde olmamız gerekiyordu, içimizde bu sızı var. Yıkılan evimizde en son 2017'de iftar yapmıştık. Komşularımızın çoğu yok, mahallelinin neredeyse yarısı öldü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.