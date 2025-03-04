Fransa, Rus savaş uçağının İHA'larına yönelik "saldırgan" davranış sergilediğini belirtti
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rus savaş uçağının Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki Fransız insansız hava aracına (İHA) yönelik "saldırgan" davranış sergilediğini ifade etti.
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Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, SU-35 tipi Rus savaş uçağı, Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında gözetleme görevi yürüten Fransız Reaper insansız hava aracına yönelik tehlikeli davranış sergiledi." ifadelerini kullandı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rus savaş uçağının Fransız İHA’sına yönelik “saldırgan” davranış sergilediğini açıkladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 4, 2025
▪️ Olay, Doğu Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında meydana geldi
▪️ SU-35 tipi Rus savaş uçağı, Fransız Reaper İHA’sına üç kez tehlikeli… pic.twitter.com/i0FyNT7mbK
Rus savaş uçağının üç kez art arda Fransız İHA’sının kontrolünü kaybetmesine neden olabilecek şekilde çok yakınından geçtiğini belirten Lecornu, bu durumun, ortak uluslararası hava sahasında serbest dolaşımı kısıtlama niyetini ortaya koyduğunu savundu.
Lecornu, "Bu profesyonel olmayan ve saldırgan eylem kabul edilemez. Fransa, uluslararası hava ve deniz sahasında seyrüsefer özgürlüğünü savunmak için çabalamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.