S-400 eğitimi başladı
S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.
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Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2019