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Dünya

S-400 eğitimi başladı

S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.09.2019
S-400 eğitimi başladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

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