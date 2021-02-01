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MSB, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile gerçekleştirilecek müşterek tatbikatta görev yapacak ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı.

İsa Toprak   | 01.02.2021
MSB, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda görev yapacak olan ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi'nde dalgalanan şanlı bayrağımızı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

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