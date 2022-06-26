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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı.

Davit Kachkachishvili   | 26.06.2022
Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Harkiv

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve genel olarak bölgeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarının sayısının son günlerde arttığı görülüyor.

Gece yarısı düzenlenen füze saldırısında Harkiv'in Nemishlianski ilçesine bağlı Jeka-Drogomanova Sitesi'ndeki apartman hasar gördü, park halindeki araçlar yandı.

Misafir olarak geldiği apartmanın önüne park ettiği aracı yandı

Füze saldırısı sonucu yanan araçların enkazı önünde güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları izleyen 37 yaşındaki Harkiv sakini Vladimir Zadorrzjni, gece yarısından sonra patlama meydana geldiğini ifade etti.

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyleyen Zadorrzjni, "İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı." dedi.

Harkiv'e yönelik hava saldırılarının son dönemde daha da arttığına ve kentin altyapısına zarar verdiğine dikkati çeken Zadorrzjni, "Harkiv'e saat 22.00'den 01.00'e kadar mutlaka füzeler atılıyor." diye konuştu.

Hasar gören apartmanda yaşayan Nikalay Ponomarenko da saat 23.30 sularında bölgede patlamaların duyulmaya başladığını kaydederek füzenin apartmanlarına 00.15 civarında isabet ettiğini dile getirdi.

Bir füzenin evlerine, diğer füzenin ise yaşadığı semte yakın bir yere düştüğünü söyleyen Ponomarenko, "Apartman hasar gördü. Arabalar yandı. Bir araç ise patladı." ifadelerini kullandı.

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