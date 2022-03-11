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Dünya

Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.

Emre Gürkan Abay   | 11.03.2022
Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı

Moskova

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı.

Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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