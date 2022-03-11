Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 arttı
Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.
Moskova
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı.
Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.
Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.