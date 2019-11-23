Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

Rusya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 23.11.2019
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

İdlib

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Rusya savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Kansafra beldesi, Kefer Secne ve Şeyh Bahır köylerine havadan saldırı düzenliyor.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Rusya'nın, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü

İdlib'de 5 sivil öldü

BM: İdlib'deki çadır kampı saldırısını en şiddetli biçimde kınıyoruz

'İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı'

'İdlib'de çadır kampına düzenlenen saldırı mide bulandırıcı'
Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme

Suriyeli muhaliflerden çadır kampı saldırısına misilleme
AA İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

AA İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi