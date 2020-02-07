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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya

Rusya'dan İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 07.02.2020
Rusya'dan İsrail'e 'yolcu uçağını tehlikeye attılar' suçlaması

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, “İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı.” dedi.

İsrail’in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, “İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi.” diye konuştu.

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