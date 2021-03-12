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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Dünya

İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin Akdeniz'de düzenlediği ortak deniz tatbikatı tamamlandı

İsrail, Fransa, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Akdeniz'de gerçekleştirilen ve bir hafta süren ortak deniz tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Mehmet Nuri Uçar   | 12.03.2021
İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin Akdeniz'de düzenlediği ortak deniz tatbikatı tamamlandı

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'de bir hafta süreyle icra edilen tatbikata farklı askeri deniz araçlarının yanı sıra helikopterlerin de katıldığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında farklı senaryoların yanı sıra arama ve kurtarma eğitimlerinin de yapıldığını belirten Adraee, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, katılımcı ülkelerin filoları arasındaki iş birliğini artırmak ve mesleki bilginin derinleştirmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrım Rum Kesimi, bir hafta önce Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı başlatmıştı.

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