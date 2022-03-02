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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.

Emre Gürkan Abay   | 02.03.2022
Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor

Moskova

Rusya'nın Ukrayna saldırısına rağmen Rus doğal gazının Avrupa'ya sevkiyatı artarak devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) doğal gaz sevkiyatı 1 Aralık 2021'de günlük 109 milyon metreküp düzeyindeydi.

Gazprom'un sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküpe gerilerken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa'ya gaz akışında artış yaşandığı görülüyor.

Buna göre, Gazprom Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 23 Şubat'ta 62 milyon metreküp doğal gaz gönderirken, bu rakam 25 Şubat'ta 110 milyon metreküp, 26 Şubat'ta ise 109 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söylemişti.

Avrupa'nın doğal gazda Rusya'ya bağımlılığı yüksek seviyede

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.

Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı, ardından AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlaması, Gazprom'un sevkiyatını azaltacağı veya Ukrayna'daki boru hatlarında sorunlar yaşanabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bugün yüzde 50'den fazla artarak megavatsaat başına 200 avroya yaklaştı.

Petrolde de ana tedarikçi Rusya

Avrupa'nın petrol ithalatında en büyük tedarikçi olarak yine Rusya ön plana çıkıyor.

Rusya, 2020'de 440 milyon ton petrol ithal eden Avrupa'ya 113 milyon ton petrol tedarik etmişti.

Avrupalı yetkililerin şu ana kadar Rusya'ya yönelik açıkladıkları yaptırımlarda enerji ihracatına kısıtlamalardan uzak durması dikkati çekiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 ülkelerinin Rus doğal gaz ve petrolü ithalatına sınırlama getirilmesini önerirken, bu yönde bir karar alarak Rus petrol ithalatını durduran sadece Kanada oldu.

Rusya'da özellikle enerji gelirlerinin toplandığı ülkenin en büyük bankası Sberbank ve Gazprombank'a yönelik yaptırımlar sınırlı kaldı ve SWIFT yaptırımlarında yer almadı.

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