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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 406 artarak 15 milyon 53 bin 624'e yükseldi.

Erbil Başay   | 02.03.2022
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti

Berlin

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 123 bin 238'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1171,9 olarak tespit edilen ülkede, aktif vaka sayısı 3 milyon 460 bin 100 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında 63,5 milyon kişiye birinci doz, 62,8 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 47,5 milyona yükseldi.

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