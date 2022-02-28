Dolar
13.80
Euro
15.50
Altın
1,907.14
ETH/USDT
2,637.90
BTC/USDT
38,250.00
BIST 100
1,951.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza töreni Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.
logo
Ekonomi

Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 28.02.2022
Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 21,5'i kaldı. Yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gaz ise tümüyle tüketildi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu durumun zorluklara sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, depolama tesislerinin teknolojik yeterlilikleriyle sınırlanan günlük limitleri göz önüne alındığında çok ciddi bir zorluktur. Ayrıca, Avrupa pazarındaki durum büyüyen Asya piyasalarındaki durumla yakından ilişkilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

Benzer haberler

Rusya-Ukrayna savaşına götüren süreç

Rusya-Ukrayna savaşına götüren süreç

Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'la iş birliğini sonlandırdı

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya Batı'nın cevabı 'ekonomi' olmaya devam ediyor

Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı

Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı
Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak
Moskova Borsası bugün kapalı kalacak

Moskova Borsası bugün kapalı kalacak