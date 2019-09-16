Euro
6.30
Dolar
5.73
BIST 100
102,589.70
Altın
1,498.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

Rusya'nın BM Daimi Temsilsici Nebenzia, Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırılar konusunda ''çelişkili açıklamalar'' olduğunu ve ''sonuca varmak için acele edilmemesi'' gerektiğini söyledi.

Betül Yürük   | 16.09.2019
Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

New York

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilsici ve BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanı Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

Nebenzia, ABD'nin saldırının arkasında İran olduğu iddialarına ilişkin, "Sonuca hemen atlamayalım, çelişkili açıklamalar var. Ensarullah sorumluluk üstlendi. ABD, 'sorumlu İran diyor'. Elimizde net bir tablo yok.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teyide bağlı olarak hedefe kilitliyiz ve silahlarımız dolu.'' açıklamasının sorulması üzerine Nebenzia, "Bu tür olayların daha büyük çatışmalara yol açacağından büyük endişe duyuyoruz. Körfez'de ve çevresinde yeterince sorun var ve büyük bir çatışma kesinlikle felaketle sonuçlanır." yanıtını verdi.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu
ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı

Benzer haberler

Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması

Aramco saldırısının İran topraklarından gerçekleştirildiği iddiası

BM'den 'Saudi Aramco saldırısı' uyarısı

Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a üstü kapalı Aramco suçlaması
'Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen dışından yapıldı'

'Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen dışından yapıldı'
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği