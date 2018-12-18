Rusya'dan ABD'ye uyarı

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Putin, başkent Moskova'da genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, modern silah ve teçhizatlar ile donatılan Rus ordusundaki birliklerin planlandığı gibi yeni devlet silahlanma programına göre geliştiğini bildirdi.

Dünyada benzeri olmayan yeni silahların geliştirilmesinde ciddi ve önemli adımlar attıklarını söyleyen Putin, "Avangard” füze sisteminin seri üretiminin başladığını, "Sarmat" kıtalar arası balistik füzenin testinin başarılı geçtiğini, "Kinjal" hipersonik füze sisteminin görevini yerine getirdiğini, "Peresvet" muharebe lazer sistemlerinin kullanımının geliştirildiğini ifade etti.

Rus ordusunun ve donanmasının bu silahlar sayesinde potansiyelinin arttığını belirten Putin, "Umarım yeni sistemlerimiz militarist ve saldırgan söylemlere alışmış olanları düşündürmek zorunda kalır." dedi.

Son bir yılda NATO’nun Rusya sınırlarında askeri altyapısını genişlettiğini kaydeden Putin, ABD’nin INF Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasının da ciddi endişe uyandırdığını söyledi.

Putin, "Böyle bir adım çok olumsuz sonuçlara neden olacak, bölgesel ve küresel güvenliği belirgin şekilde zayıflatacak." diye konuştu.

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmeye bahane olarak Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösterdiğini anımsatan Putin, Rusya’ya yapılan bu suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Putin, "Anlaşmanın ABD tarafından bozulması durumunda güvenliğimizi artıracak gereken ilave önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yeni bir silahlanma yarışının önlenmesi dahil bütün toplumların güvenliğini sağlamak için her öneri ve girişime açık olduğunun altını çizen Putin, bunun sadece Rusya değil, ABD ve tüm dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi. Putin, bütün bu risk ve faktörlerin göz önüne alınarak ordu ve donanmanın gelişimine devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Ali Cura