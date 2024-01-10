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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, İHA ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Rusya: Ukrayna, İHA ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev yönetiminin Rusya Federasyonu'nun topraklarındaki unsurlara yönelik İHA'lar ile terör saldırısı girişimi engellendi." denildi.

Açıklamada, Saratov ve Voronej bölgelerinde Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

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