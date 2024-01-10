Dolar
29.97
Euro
32.82
Altın
2,037.93
ETH/USDT
2,419.30
BTC/USDT
45,618.00
BIST 100
7,799.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de hayatını kaybeden 110 gazeteciyi anmak amacı ile Ankara Filistin Dayanışma Grubu tarafından Kızılay Meydanı’nda protesto gösterisi gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

ABD'de hakime saldırdığı görüntüler viral olan sanık 4 yıla mahkum edildi

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Alaca  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
ABD'de hakime saldırdığı görüntüler viral olan sanık 4 yıla mahkum edildi

Ankara

The Hill'in haberine göre, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.

Hakime saldırısı viral olmuştu

Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.

Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

Redden'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Fatih Camisi imamı Usta'nın tedavisi hastanenin normal servisinde sürdürülecek
Acil durumlarda okul servisi güvenliği
Dışişleri Bakanı Fidan ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin, Duşanbe'de görüştü
Yarın Regaip Kandili

Benzer haberler

ABD'de hakime saldırdığı görüntüler viral olan sanık 4 yıla mahkum edildi

ABD'de hakime saldırdığı görüntüler viral olan sanık 4 yıla mahkum edildi

ABD'deki Epstein dava dosyalarının son bölümü kamuoyuna açıklandı

NBA'de Knicks, üst üste 5. galibiyetini aldı

CENTCOM: ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husilere ait 21 İHA ve füzeyi düşürdü

CENTCOM: ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husilere ait 21 İHA ve füzeyi düşürdü

ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri olduğunu yeni öğrenmiş

ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri olduğunu yeni öğrenmiş
ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlatıldı

ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet