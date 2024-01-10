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Dünya

CENTCOM: ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husilere ait 21 İHA ve füzeyi düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere'nin, Yemen'deki Husiler tarafından Kızıldeniz'e atılan 18 İHA ve 3 füzeyi vurarak düşürdüğünü duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
CENTCOM: ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de Husilere ait 21 İHA ve füzeyi düşürdü

Ankara

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de ticari gemilerin geçiş rotası olan bölgeye tek taraflı İHA'lar, gemisavar güdümlü füzeler ve gemisavar balistik füzeler fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bunun üzerine bölgede bulunan ABD ve İngiliz misyonlarının 18 İHA, 2 gemisavar güdümlü füze ve 1 gemisavar balistik füzeyi vurarak düşürdüğü aktarıldı.

Olayın herhangi bir hasara ya da yaralanmaya yol açmadığına işaret edilen açıklamada, bunun 19 Kasım'dan bu yana Husilerin ticari gemi rotalarına yönelik 26. saldırısı olduğu kaydedildi.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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