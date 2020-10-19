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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 415 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 15 bin 982 vaka ile en yüksek günlük rakam görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 415 bini aştı.

Dmitri Chirciu   | 19.10.2020
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 415 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 179 artarak 24 bin 366'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 328 artışla 1 milyon 75 bin 904'e ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 982 kişide virüs görüldü ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316'ya yükseldi.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,2'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 449 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 54 milyon 300 binden fazla olduğunu bildirdi.

Moskova'da Kovid-19 durumu

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 376 artarak 367 bin 629'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 51 artışla 6 bin 9'a çıktı.

Öte yandan, Moskova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların bar ve gece kulüplerine giriş için izin alma uygulaması devreye girdi.

Buna göre, vatandaşlar, 00.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanlarına telefon numarasıyla QR kodu alarak girebilecek. Söz konusu QR kodu mekan girişinde kontrol edilecek. Kararı ihlal eden kişi ve işletmelere çeşitli para cezaları uygulanacak.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 16 Ekim'de 15 bin 150, dün ise 15 bin 99 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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